Щорічно вимоги щодо страхового стажу для виходу на пенсію збільшуються на один рік, і до 2028 року цей стаж становитиме 35 років.

В Україні право на пенсію мають лише ті громадяни, які мають не менше 15 років трудового стажу - водночас існують три різні вікові категорії для виходу на пенсію.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Право на отримання пенсії за віком визначається залежно від страхового стажу, який потрібно мати на момент досягнення віку 60, 63 або 65 років. Щорічно вимоги щодо страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років збільшуються на один рік, і до 2028 року цей стаж становитиме 35 років.

У 2024 році право на пенсію за віком мають:

особи, які досягли 60 років і мають не менше 31 року страхового стажу;

особи, які досягли 63 років і мають не менше 21 року страхового стажу;

особи, які досягли 65 років і мають від 15 до 21 року страхового стажу.

Заяву на призначення пенсії та супутні документи можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто в будь-який сервісний центр цього фонду. Це можна зробити незалежно від місця проживання, реєстрації чи фактичного перебування.

Основні документи, які потрібно подати:

паспорт громадянина України або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи, що підтверджують страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток тощо);

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням);

реквізити банківського рахунка (якщо обрано виплату через банк);

фотографія для пенсійного посвідчення (розмір 2,5х3 см);

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

інші документи за необхідності.

Пенсія за віком призначається з дня, наступного за досягненням особою пенсійного віку, якщо заява подана не пізніше ніж через три місяці після досягнення цього віку.

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