Ежегодно требования по страховому стажу для выхода на пенсию увеличиваются на один год, и к 2028 году этот стаж составит 35 лет.

В Украине право на пенсию имеют только те граждане, которые имеют не менее 15 лет трудового стажа - одновременно существуют три разных возрастных категории для выхода на пенсию.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Право на получение пенсии по возрасту определяется в зависимости от страхового стажа, который нужно иметь к моменту достижения возраста 60, 63 или 65 лет. Ежегодно требования по страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет увеличиваются на один год, и к 2028 году этот стаж составит 35 лет.

В 2024 году право на пенсию по возрасту имеют:

лица, достигшие 60 лет и имеющие не менее 31 года страхового стажа;

лица, достигшие 63 лет и имеющие не менее 21 года страхового стажа;

лица, достигшие 65 лет и имеющие от 15 до 21 года страхового стажа.

Заявление на назначение пенсии и сопутствующие документы можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр этого фонда. Это можно сделать вне зависимости от места жительства, регистрации или фактического пребывания.

Основные документы, которые нужно представить:

паспорт гражданина Украины или ID-карта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книга, диплом об обучении на дневной форме, военный билет);

справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбрана выплата через банк);

фотография для пенсионного удостоверения (размер 2,5х3 см);

свидетельство о браке в случае смены фамилии;

другие документы при необходимости.

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за достижением лицом пенсионного возраста, если заявление подано не позднее трех месяцев после достижения этого возраста.

Последние новости в Украине:

Не всем по карману: украинцы могут докупить страховой стаж к пенсии.



Пенсия может быть уменьшена на 20%: чтобы не потерять выплаты, придется обращаться в ПФУ.

Пенсионные выплаты: сколько получат украинцы с зарплатой в 15 тысяч гривен, сумма может огорчить.