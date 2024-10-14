Галущенко також критикував прогноз ООН, який стверджує, що тривалість відключення електрики може становити до 18 годин на день.

Зима 2024-2025 може пройти для українців без відключення електроенергії.

Як повідомляє Forbes, про це заявив голова Міненерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що це можливо, якщо Росія не зруйнує об'єкти критичної інфраструктури, які залишилися після попереднього нападу. Однак не всі експерти поділяють оптимістичний прогноз.

Галущенко також критикував прогноз ООН, який стверджує, що тривалість відключення електрики може становити до 18 годин на день.

«Ми запитали представників ООН, щоб дізнатися, на чому обґрунтовуються їхні розрахунки. Виявилося, що в них немає реальних доказів», – зазначив міністр.

Галущенко зазначає, що взимку дійсно відключатимуть електроенергію, але цк буде пов'язано з аварійними ремонтами, а не системними проблемами. Він підкреслив, що захист енергооб’єктів полягає в посиленні протиповітряної оборони, оскільки наявні системи не можуть повністю захистити енергетичні об’єкти від російських ракет.

Проте, не всі фахівці в енергетичній сфері погоджуються з оцінками Галущенка. Екс-глава "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що залежно від тривалості сильних холодів, можуть бути запроваджені графіки відключення 4 через 4 або 4 через 6 годин. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що жителі Києва можуть отримувати електроенергію лише 8 годин на добу, якщо місто залишиться без зовнішнього постачання.

«У Києві взимку не вистачає 700–900 мегават потужності, які необхідно завезти ззовні. Якщо їх немає, будемо відверті: якщо Київ відрізатиметься від зовнішнього постачання, кияни залишаться без світла на 16 годин на добу, і це буде нормально», – прогнозує експерт.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко також говорить, що навіть за стабільної ситуації з електропостачанням взимку світло може зникати на 5 годин на добу. Проте, для цього потрібно, щоб Росія припинила атаки на українську енергетичну інфраструктуру, а температура не повинна опускатися нижче -15 градусів.

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