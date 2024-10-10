Тариф на електроенергію для населення зафіксовано на рівні 4,32 гривні за кіловат з пільговими умовами для опалювального періоду.

Тариф на електроенергію, який становить 4,32 гривні за кіловат, залишиться незмінним до кінця опалювального сезону, але останнім часом експерти активно обговорюють можливість його підвищення.

У ЗМІ пояснили, чи може ціна зрости до 9 гривень.

Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко нещодавно зазначив, що в 2025 році ціна електроенергії для населення може зрости до 6,5-7 гривень за кіловат, що означає підвищення на 50-75%. За його прогнозами, впродовж наступних двох-трьох років тариф може досягти 8-9 гривень.

Цей прогноз викликав реакцію генерального директора Yasno Сергія Коваленка.

"По-перше, Yasno та представники нашої компанії нічого не казали про тарифи на електроенергію для населення. По-друге, це питання перебуває виключно в компетенції Кабміну. І від них теж не було жодних заяв та оголошень. По-третє, довіряйте офіційним джерелам інформації", - додав він.

Стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), готує підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу, яке набуде чинності з 1 листопада.

Передбачається перегляд "прайс-кепів", що призведе до збільшення ціни до 6 900 гривень за 1 мегават-годину (замість попередніх 5 600 гривень) у період з 11:00 до 17:00, що вирівняє граничні ціни з ранковими піковими годинами.

Нинішній тариф визначено відповідною постановою Кабінету Міністрів. Цей документ продовжує дію спеціальних обов'язків для учасників ринку електроенергії, а єдина фіксована ціна встановлена на рівні 4,32 гривні за кіловат до 30 квітня 2025 року. Тому про підвищення можуть заговорити лише після 30 квітня.

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