Тариф на электроэнергию, который составляет 4,32 гривны за киловатт, останется неизменным до конца отопительного сезона, но в последнее время эксперты активно обсуждают возможность его повышения.
В СМИ объяснили, может ли цена вырасти до 9 гривен.
Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко недавно отметил, что в 2025 году цена электроэнергии для населения может вырасти до 6,5-7 гривен за киловатт, что означает повышение на 50-75%. По его прогнозам, в течение следующих двух-трех лет тариф может достигнуть 8-9 гривен.
Этот прогноз вызвал реакцию генерального директора Yasno Сергея Коваленко.
"Во-первых, Yasno и представители нашей компании ничего не говорили о тарифах на электроэнергию для населения. Во-вторых, этот вопрос находится исключительно в компетенции Кабмина. И от них тоже не было никаких заявлений и объявлений. В-третьих, доверяйте официальным источникам информации", - добавил он.
Стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), готовит повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса, которое вступит в силу с 1 ноября.
Предполагается пересмотр "прайс-кепов", что приведет к увеличению цены до 6 900 гривен за 1 мегаватт-час (вместо предыдущих 5 600 гривен) в период с 11:00 до 17:00, что выравняет предельные цены с утренними пиковыми часами.
Нынешний тариф определен соответствующим постановлением Кабинета Министров. Этот документ продолжает действие специальных обязанностей для участников рынка электроэнергии, а единственная фиксированная цена установлена на уровне 4,32 гривны за киловатт до 30 апреля 2025 года. Поэтому о повышении могут заговорить только после 30 апреля.
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