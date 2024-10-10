Тариф на электроэнергию для населения зафиксирован на уровне 4,32 гривны за киловатт со льготными условиями для отопительного периода.

Тариф на электроэнергию, который составляет 4,32 гривны за киловатт, останется неизменным до конца отопительного сезона, но в последнее время эксперты активно обсуждают возможность его повышения.

В СМИ объяснили, может ли цена вырасти до 9 гривен.

Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко недавно отметил, что в 2025 году цена электроэнергии для населения может вырасти до 6,5-7 гривен за киловатт, что означает повышение на 50-75%. По его прогнозам, в течение следующих двух-трех лет тариф может достигнуть 8-9 гривен.

Этот прогноз вызвал реакцию генерального директора Yasno Сергея Коваленко.

"Во-первых, Yasno и представители нашей компании ничего не говорили о тарифах на электроэнергию для населения. Во-вторых, этот вопрос находится исключительно в компетенции Кабмина. И от них тоже не было никаких заявлений и объявлений. В-третьих, доверяйте официальным источникам информации", - добавил он.

Стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), готовит повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса, которое вступит в силу с 1 ноября.

Предполагается пересмотр "прайс-кепов", что приведет к увеличению цены до 6 900 гривен за 1 мегаватт-час (вместо предыдущих 5 600 гривен) в период с 11:00 до 17:00, что выравняет предельные цены с утренними пиковыми часами.

Нынешний тариф определен соответствующим постановлением Кабинета Министров. Этот документ продолжает действие специальных обязанностей для участников рынка электроэнергии, а единственная фиксированная цена установлена ​​на уровне 4,32 гривны за киловатт до 30 апреля 2025 года. Поэтому о повышении могут заговорить только после 30 апреля.

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