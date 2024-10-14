Галущенко также критиковал прогноз ООН, утверждающий, что продолжительность отключения электричества может составлять до 18 часов в день.

Зима 2024-2025 может пройти украинцам без отключения электроэнергии.

Как сообщает Forbes , об этом заявил глава Минэнерго.

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что это возможно, если Россия не разрушит оставшиеся после предварительного нападения объекты критической инфраструктуры. Однако не все эксперты разделяют оптимистический прогноз.

Галущенко также критиковал прогноз ООН, утверждающий, что продолжительность отключения электричества может составлять до 18 часов в день.

«Мы спросили у представителей ООН, чтобы узнать, на чем обосновываются их расчеты. Оказалось, что у них нет реальных доказательств», – отметил министр.

Галущенко отмечает, что зимой действительно будут отключать электроэнергию, но ЦК будет связана с аварийными ремонтами, а не системными проблемами. Он подчеркнул, что защита энергообъектов заключается в усилении противовоздушной обороны, поскольку существующие системы не могут полностью оградить энергетические объекты от российских ракет.

Однако не все специалисты в энергетической сфере согласны с оценками Галущенко. Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что в зависимости от продолжительности сильных холодов могут быть введены графики отключения 4 через 4 или 4 через 6 часов. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что жители Киева могут получать электроэнергию всего 8 часов в сутки, если город останется без внешней поставки.

«В Киеве зимой не хватает 700–900 мегаватт мощности, которые необходимо завезти извне. Если их нет, будем откровенны: если Киев будет отрезаться от внешней поставки, киевляне останутся без света на 16 часов в сутки, и это будет нормально», – прогнозирует эксперт.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко также говорит, что даже при стабильной ситуации с электроснабжением зимой свет может исчезать на 5 часов в сутки. Однако для этого нужно, чтобы Россия прекратила атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, а температура не должна опускаться ниже -15 градусов.

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