Представник установи зазначив, що комісія з обслуговування неактивних рахунків існує також в інших українських банках, і ця інформація прописана в тарифах.

Клієнти Ощадбанку висловлюють незадоволення через автоматичне списання 100 гривень на місяць у вигляді комісії.

Відповідну інформацію банк розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з коментарем одного клієнта, він виявив, що з його неактивного рахунку місячно списується комісія. Після цього він звернувся до банку.

"Ця комісія абсолютно неприйнятна, оскільки її немає в інших банках. Чому банк змушує нас постійно обслуговувати рахунок? Це добре, що Ощад підтримує український бізнес, але чому клієнти мають платити 100 гривень за неактивний рахунок? Яка справа банку, як я користуюся рахунком — Якщо б не Картка киянина, я давно б відмовився від Ощадбанку. — написав він.

Щодо пояснення Ощадбанку, представник установи зазначив, що комісія з обслуговування неактивних рахунків існує також в інших українських банках, і ця інформація прописана в тарифах. Однак, якщо на рахунку немає грошей, то комісія не буде стягуватися.

Згідно з правилами, комісія з обслуговування неактивного рахунку стягується тільки в цьому випадку, якщо протягом останніх 12 місяців не було жодного зарахування або списання.

«Якщо на рахунку немає коштів, ми не списуємо комісію в борг. Досить зробити будь-яку операцію на суму хоча б 1 гривню, і комісія не стягуватиметься. Вся інформація про тарифи доступна на сайті банку», — додали в Ощадбанку.

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