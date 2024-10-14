Представитель учреждения отметил, что комиссия по обслуживанию неактивных счетов существует также в других украинских банках, и эта информация прописана в тарифах.

Клиенты Ощадбанка выражают недовольство из-за автоматического списания 100 гривен в месяц в виде комиссии.

Соответствующую информацию банк разместил на своей странице в Facebook.

Согласно комментарию одного клиента, он обнаружил, что с его неактивного счета ежемесячно списывается комиссия. После этого он обратился в банк.

"Эта комиссия абсолютно неприемлема, поскольку ее нет в других банках. Почему банк заставляет нас постоянно обслуживать счет? Это хорошо, что Ощад поддерживает украинский бизнес, но почему клиенты должны платить 100 гривен за неактивный счет? Какое дело банка, как я пользуюсь счетом — Если бы не Карточка киевлянина, я давно отказался бы от Ощадбанка.

Относительно объяснения Ощадбанка представитель учреждения отметил, что комиссия по обслуживанию неактивных счетов существует также в других украинских банках, и эта информация прописана в тарифах. Однако если на счете нет денег, то комиссия не будет взиматься.

Согласно правилам, комиссия по обслуживанию неактивного счета взимается только в том случае, если за последние 12 месяцев не было ни одного зачисления или списания.

«Если на счете нет средств, мы не списываем комиссию взаймы. Достаточно сделать любую операцию на сумму хотя бы 1 гривну, и комиссия не будет взиматься. Вся информация о тарифах доступна на сайте банка», - добавили в Ощадбанке.

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