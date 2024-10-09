Після введення своїх даних, з його рахунків в Ощадбанку зникли 129 494 гривні.

Чоловік виявив сайт, що обіцяв фінансову допомогу переселенцям від ООН - після введення своїх даних з його рахунків в "Ощадбанку" зникло 129 494 гривні.

Про це йдеться у рішенні Барського районного суду Вінницької області.

26 червня 2023 року близько 10:28 чоловік зайшов на сайт "Ощадбанку", що пропонував фінансову допомогу для внутрішньо переміщених осіб від ООН. Він ввів останні чотири цифри своєї зарплатної картки та номер мобільного телефону.

Вночі з 26 на 27 червня, з 23:31 до 00:00, шахраї почали проводити незаконні транзакції з його рахунків через онлайн-банкінг "Ощад 24/7". Вони здійснили 42 операції, з яких 11 були успішними.

Внаслідок шахрайських дій на кредитному рахунку "Ощадбанку" чоловіка з'явилася заборгованість у розмірі 11 570 гривень. Щоб її погасити, він змушений був внести 11 721 гривню з урахуванням комісії. Загальні збитки, за його підрахунками, становлять 129 494 гривні.

Проте, за даними "Ощадбанку", чоловік зареєструвався в системі "Ощад 24/7" 26 червня о 09:24 за допомогою свого мобільного телефону. Без введення коду, надісланого на його номер, доступ до системи та проведення операцій були б неможливими. Згідно з інформацією банку, з 26 по 27 червня було здійснено кілька переказів як на власні картки, так і на рахунки інших банків.

Загальна сума незаконних операцій, включаючи комісії та користування кредитними коштами, склала 87 764 гривні, а не 117 773 гривні, як стверджував чоловік.

Суд частково задовольнив позов чоловіка, постраждалого від шахраїв, визнали банківські операції, проведені через "Ощад 24/7", недійсними. Кредитна заборгованість у розмірі 11 570 гривень виникла не з його вини, тому з "Ощадбанку" буде стягнуто 129 494 гривні безпідставно списаних коштів, а також 30 тисяч гривень як відшкодування моральної шкоди.

Останні новини України:

ПриватБанк блокує доступ до кредитних лімітів, деталі.

"ПриватБанк" змусив українця чекати півроку на заміну банкнот.

ПриватБанк може заблокувати гроші в будь-яку мить, українець розповів деталі.