После ввода своих данных с его счетов в "Ощадбанке" исчезли 129 494 гривны.

Муж обнаружил сайт, обещавший финансовую помощь переселенцам от ООН – после ввода своих данных с его счетов в "Ощадбанке" исчезло 129 494 гривны.

Об этом идет речь в решении Барского районного суда Винницкой области.

26 июня 2023 около 10:28 человек зашел на сайт "Ощадбанка", предлагавший финансовую помощь для внутренне перемещенных лиц от ООН. Он ввел последние четыре цифры своей зарплатной карты и номер мобильного телефона.

Ночью с 26 на 27 июня, с 23:31 до 00:00, жулики начали проводить незаконные транзакции с его счетов через онлайн-банкинг "Ощад 24/7". Они совершили 42 операции, из которых 11 были успешными.

В результате мошеннических действий на кредитном счете "Ощадбанка" мужчины появилась задолженность в размере 11 570 гривен. Чтобы ее погасить, он вынужден был внести 11721 гривну с учетом комиссии. Общий ущерб, по его подсчетам, составляет 129 494 гривны.

Однако, по данным Ощадбанка, мужчина зарегистрировался в системе Ощад 24/7 26 июня в 09:24 с помощью своего мобильного телефона. Без ввода кода, отправленного на его номер, доступ к системе и проведение операций были бы невозможны. Согласно информации банка, с 26 по 27 июня было осуществлено несколько переводов как на собственные карты, так и на счета других банков.

Общая сумма незаконных сделок, включая комиссии и пользование кредитными средствами, составила 87 764 гривны, а не 117 773 гривны, как утверждал мужчина.

Суд частично удовлетворил иск мужчины, пострадавшего от мошенников, признали банковские операции, проведенные из-за "Ощад 24/7", недействительными. Кредитная задолженность в размере 11 570 гривен возникла не по его вине, поэтому с Ощадбанка будет взыскано 129 494 гривны безосновательно списанных средств, а также 30 тысяч гривен в качестве возмещения морального вреда.

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