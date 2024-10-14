Цікаво, що падіння нових резюме припинилося, що свідчить про активізацію роботи пошуку серед українців.

За останній рік в Україні відбулося значне підвищення зарплат у багатьох професіях, зокрема в окремих сферах оплата праці зросла на 111%.

Цю інформацію підтверджують дані одного з кадрових порталів.

Зростання зарплати відбувається на фоні дефіциту кадрів, як зазначено у новому звіті Національного банку України (НБУ). Кількість нових вакансій для українців зросла в порівнянні з попереднім роком, особливо в мегаполісах, де оплата праці здійснюється за рахунок оновлення економічної активності.

Цікаво, що падіння нових резюме припинилося, що свідчить про активізацію роботи пошуку серед українців. Однак, незважаючи на це, дефіцит працівників залишається значним. НБУ вважає, що саме ця ситуація погіршилась зростанням зарплати, хоча в умовах інфляції реальні темпи зростання доходів сповільнилися.

Хто отримує найбільше?

За даними кадрового порталу, середня зарплата у вакансіях у жовтні зросла з 19,8 тис. до 20,1 тис. гривень у порівнянні з вереснем. У свою чергу середня зарплата в резюме зросла з 20,6 тис. до 21,2 тис. гривень.

Найбільше зростання доходів зафіксовано в таких професіях, як керамісти, чиї зарплати зросли на 111%. Середній дохід спеціаліста, що виробляє керамічні вироби, тепер становить 47,5 тис. гривень.

Далі в списку — ортодонти, чия зарплата зросла на 90%, та викладачі правил дорожнього руху, які отримують на 75% більше.

Ось як виглядає топ-фахівців із зростанням зарплати за рік:

Керамісти — 47,5 тис. гривень (+111%)

— 47,5 тис. гривень (+111%) Ортодонти — 47,5 тис. гривень (+90%)

— 47,5 тис. гривень (+90%) Викладачі ПДР — 35 тис. гривень (+75%)

— 35 тис. гривень (+75%) Оператори атракціонів — 21,5 тис. гривень (+72%)

— 21,5 тис. гривень (+72%) Програмність Unity 3D — 42,3 тис. гривень (+69%)

— 42,3 тис. гривень (+69%) Ортопеди — 45 тис. гривень (+64%)

— 45 тис. гривень (+64%) Інструктори дитячого центру — 17,5 тис. гривень (+59%)

— 17,5 тис. гривень (+59%) Гідравліки — 31,5 тис. гривень (+58%)

— 31,5 тис. гривень (+58%) Продюсери — 42,5 тис. гривень (+55%)

— 42,5 тис. гривень (+55%) Аналізатори продажу — 31 тис. гривень (+55%)

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