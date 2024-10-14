Интересно, что падение новых резюме прекратилось, что свидетельствует об активизации поиска среди украинцев.

За последний год в Украине произошло значительное повышение зарплат во многих профессиях, в частности, в отдельных сферах оплата труда выросла на 111%.

Эту информацию подтверждают данные одного из кадровых порталов.

Рост зарплаты происходит на фоне дефицита кадров, как отмечено в новом отчете Национального банка Украины (НБУ). Количество новых вакансий для украинцев выросло по сравнению с предыдущим годом, особенно в мегаполисах, где оплата труда производится за счет обновления экономической активности.

Интересно, что падение новых резюме прекратилось, что свидетельствует об активизации поиска среди украинцев. Однако, несмотря на это, дефицит работников остается значительным. НБУ считает, что именно эта ситуация усугубилась ростом зарплаты, хотя в условиях инфляции реальные темпы роста доходов замедлились.

Кто получает больше всего?

По данным кадрового портала, средняя зарплата в вакансиях в октябре выросла с 19,8 тыс. до 20,1 тыс. гривен по сравнению с сентябрем. В свою очередь, средняя зарплата в резюме выросла с 20,6 тыс. до 21,2 тыс. гривен.

Наибольший рост доходов зафиксирован в таких профессиях, как керамисты, зарплаты которых выросли на 111%. Средний доход специалиста, производящего керамические изделия, теперь составляет 47,5 тыс. гривен.

Далее в списке — ортодонты, зарплата которых выросла на 90%, и преподаватели правил дорожного движения, которые получают на 75% больше.

Вот как выглядит топ-специалистов с ростом зарплаты за год:

Керамисты - 47,5 тыс. гривен (+111%)

- 47,5 тыс. гривен (+111%) Ортодонты - 47,5 тыс. гривен (+90%)

- 47,5 тыс. гривен (+90%) Преподаватели ПДД - 35 тыс. гривен (+75%)

- 35 тыс. гривен (+75%) Операторы аттракционов - 21,5 тыс. гривен (+72%)

- 21,5 тыс. гривен (+72%) Программность Unity 3D - 42,3 тыс. гривен (+69%)

- 42,3 тыс. гривен (+69%) Ортопеды - 45 тыс. гривен (+64%)

- 45 тыс. гривен (+64%) Инструкторы детского центра - 17,5 тыс. гривен (+59%)

- 17,5 тыс. гривен (+59%) Гидравлики - 31,5 тыс. гривен (+58%)

- 31,5 тыс. гривен (+58%) Продюсеры - 42,5 тыс. гривен (+55%)

- 42,5 тыс. гривен (+55%) Анализаторы продажи - 31 тыс. гривен (+55%)

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