Однак для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та інших категорій офіційно встановлено військовий збір на рівні 5%.

10 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 11416-д, який передбачає суттєве підвищення податків.

Про це інформує народний депутат України Ярослав Железняк.

Відповідно до нових змін, скасовується статус податкового агента для нотаріусів, які посвідчують договори купівлі-продажу між фізичними особами.

Додатково депутати ухвалили поправку № 1149, яка залишає військовий збір для військових на рівні 1,5%, відхиливши пропозицію щодо його підвищення. Однак для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та інших категорій офіційно встановлено військовий збір на рівні 5%.

Також передбачено введення авансових вкладень на АЗС, 1% податку для всіх ФОП 3-ї групи, 25% податку на прибуток для фінансових установ та 50% податку на прибуток для банків у 2024 році.

Ці зміни викликали широкий резонанс у суспільстві, після чого вони можуть суттєво вплинути на бізнес-середовище та економічну ситуацію в країні.

Раніше Politeka також писала про те, що в в Україні у 50 разів підвищаться штрафи. Верховна Рада планує збільшити штрафи для однієї категорії українських автомобілістів у 50 разів - законопроєкт №11024 вже пройшов перше читання.

Зокрема, заборонено їздити на позашляховиках, квадроциклах, баггі та мотоциклах класу ендуро.

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