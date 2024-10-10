Однако для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и других категорий официально установлен военный сбор на уровне 5%.

10 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д, предусматривающий существенное повышение налогов.

Об этом сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Согласно новым изменениям, отменяется статус налогового агента для нотариусов, удостоверяющих договоры купли-продажи между физическими лицами.

Дополнительно депутаты приняли поправку № 1149, оставляющую военный сбор для военных на уровне 1,5%, отклонив предложение о его повышении. Однако для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и других категорий официально установлен военный сбор на уровне 5%.

Также предусмотрено введение авансовых вложений на АЗС, 1% налога для всех ФЛП 3-й группы, 25% налога на прибыль для финансовых учреждений и 50% налога на прибыль для банков в 2024 году.

Эти изменения вызвали широкий резонанс в обществе, после чего они могут оказать существенное влияние на бизнес-среду и экономическую ситуацию в стране.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине в 50 раз повысятся штрафы. Верховная Рада планирует увеличить штрафы для одной категории украинских автомобилистов в 50 раз – законопроект №11024 уже прошел первое чтение.

В частности, запрещено ездить на внедорожниках, квадроциклах, багги и мотоциклах класса эндуро.

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