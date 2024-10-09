Правоохоронці затримали військового Сергія Гнєзділова, який самовільно залишив 56 окрему мотопіхотну бригаду та зробив про це публічну заяву через соцмережі 21 вересня 2024 року.

Про це інформують Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Відповідно до інформації ОГП, "в рамках розслідування, відкритого за цим фактом, правоохоронці виявили місце перебування Гнезділова та провели обшук".

Військового затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Його дії кваліфікуються як дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України). Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

За даними ДБР, встановлено, що на початку вересня Гнєзділов був направлений до госпіталю для медичного огляду, проте насправді він не проходив обстеження і не перебував у медичному закладі. Після закінчення терміну, встановленого ВЛК, військовий не повернувся до служби і протягом двох тижнів переховувався від правоохоронців, змінюючи місце проживання.

Після завершення розгляду справи та рядових процесуальних дій слідчі ДБР затримали Гнєзділова за підозрою у самовільному залишенні військової частини з метою ухилення від військової служби в умовах воєнного стану.

Передісторія:

21 вересня військовий опублікував у Facebook, що сам залишив частину, аби звернути увагу на необхідність встановлення термінів служби для мобілізованих. Його вчинок викликав неоднозначну реакцію суспільства, і думки з цього приводу розділилися. У 56-й окремій мотопіхотній бригаді було розпочато службове розслідування, де зазначено, що військовий "вчинив дії, які можуть бути кваліфіковані як кримінальне правопорушення". 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у ЗМІ відкрила кримінальне провадження щодо дезертування військовослужбовців і доручила розслідування Бюро.

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