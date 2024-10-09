Законопроєкт було ухвалено в другому читанні та в цілому.

У середу, 9 жовтня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт 11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації осіб віком до 25 років.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Це рішення отримало підтримку 311 народних депутатів. Законопроєкт було ухвалено в другому читанні та в цілому.

Законопроєкт 11379-д має на меті надання відстрочок від мобілізації для військовозобов'язаним до 25 років, які раніше мали статус обмежено придатних для стану здоров'я, а після червня 2024 року вони були визнані придатними до служби.

Також документ спрямований на вирішення питання про звільнення з лав ЗСУ мобілізованих, які перебували на військовому обліку як непридатні до служби у мирний час або обмежено придатні у військовий час та не досягли 25-річного віку.

Після підтримки закону нардепами, до розділу VII додано пункт 4, відповідно до якого військовозобов'язані, які до 4 травня перебували на обліку як непридатні до служби в мирний час, не підлягають мобілізації до досягнення 25 років. Ця категорія може бути мобілізована під час воєнного стану лише за власними бажаннями.

Раніше Politeka також писала про те, що повістки для мобілізації виписуються лише в ТЦК, але їх можуть вручати уповноважені особи, зокрема голови ОСББ.

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