Повістки для мобілізації виписуються лише в ТЦК, але їх можуть вручати уповноважені особи, зокрема голови ОСББ.

Про це повідомила адвокат юридичної фірми "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Хто має право виписувати повістки

В Україні триває загальна мобілізація, яка включає процес вручення повісток. Повістки виписують у територіальних центрах комплектування, які й відповідають за військовий облік та комплектування Збройних сил України.

Чи можуть голови ОСББ вручати повістки

Хоча повістки мають право виписувати лише працівники ТЦК, їх вручення можуть здійснювати й інші особи, уповноважені цими центрами. Серед них — голови ОСББ та житлово-будівельних кооперативів.

Для цього керівництво ТЦК повинне видати відповідний наказ, який надасть законні підстави для таких дій.

Раніше Politeka також писала про те, що мешканець Миколаївської області, пройшовши військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби, відмовився отримати бойову повістку, пояснивши свій вчинок тим, що виховує неповнолітню дитину з інвалідністю.

У червні 2023 року, коли йому намагалися вручити бойову повістку, він відмовився від її прийняття, пояснюючи це небажанням вступити до лав ЗСУ. Попри те, що права на відстрочку він не мав, до пункту збору мобілізованих у визначений у повістці день він не з'явився.

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