Повестки для мобилизации выписываются только в ТЦК, но могут вручать уполномоченные лица, в частности председателя ОСМД.

Об этом сообщила адвокат юридической фирмы "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

Кто имеет право выписывать повестки

В Украине идет общая мобилизация, которая включает процесс вручения повесток. Повестки выписывают в территориальных центрах комплектования, отвечающих за военный учет и комплектование Вооруженных сил Украины.

Могут ли главы ОСМД вручать повестки

Хотя повестки имеют право выписывать только работники ТЦК, их вручение могут осуществлять и другие лица, уполномоченные этими центрами. Среди них – главы ОСМД и жилищно-строительных кооперативов.

Для этого руководство ТЦК должно издать соответствующий приказ, который предоставит законные основания для таких действий.

Ранее Politeka также писала о том, что житель Николаевской области, пройдя военно-врачебную комиссию (ВЛК), признавшую его годным к службе, отказался получить боевую повестку, объяснив свой поступок воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

В июне 2023 года, когда ему пытались вручить боевую повестку, он отказался от ее принятия, объясняя это нежеланием вступить в ряды ВСУ. Несмотря на то, что права на отсрочку у него не было, к пункту сбора мобилизованных в определенный в повестке день он не явился.

Последние новости Украины:

Напомним, рост цен в Украине ускорился

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, когда придется платить военный сбор

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.