Повестки для мобилизации выписываются только в ТЦК, но могут вручать уполномоченные лица, в частности председателя ОСМД.
Об этом сообщила адвокат юридической фирмы "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.
Кто имеет право выписывать повестки
В Украине идет общая мобилизация, которая включает процесс вручения повесток. Повестки выписывают в территориальных центрах комплектования, отвечающих за военный учет и комплектование Вооруженных сил Украины.
Могут ли главы ОСМД вручать повестки
Хотя повестки имеют право выписывать только работники ТЦК, их вручение могут осуществлять и другие лица, уполномоченные этими центрами. Среди них – главы ОСМД и жилищно-строительных кооперативов.
Для этого руководство ТЦК должно издать соответствующий приказ, который предоставит законные основания для таких действий.
Ранее Politeka также писала о том, что житель Николаевской области, пройдя военно-врачебную комиссию (ВЛК), признавшую его годным к службе, отказался получить боевую повестку, объяснив свой поступок воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
В июне 2023 года, когда ему пытались вручить боевую повестку, он отказался от ее принятия, объясняя это нежеланием вступить в ряды ВСУ. Несмотря на то, что права на отсрочку у него не было, к пункту сбора мобилизованных в определенный в повестке день он не явился.
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