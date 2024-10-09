Законопроект был принят во втором чтении и целом.

В среду, 9 октября, Верховная Рада Украины поддержала законопроект 11379-д, предусматривающий освобождение от мобилизации лиц моложе 25 лет.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Это решение получило поддержку 311 народных депутатов. Законопроект был принят во втором чтении и целом.

Законопроект 11379-д имеет целью предоставление отсрочок от мобилизации для военнообязанных до 25 лет, которые ранее имели статус ограниченно пригодных для состояния здоровья, а после июня 2024 они были признаны годными к службе.

Также документ направлен на решение вопроса об освобождении из рядов ВСУ мобилизованных, состоящих на военном учете как непригодных к службе в мирное время или ограниченных в военное время и не достигших 25-летнего возраста.

После поддержания закона нардепами, в раздел VII добавлен пункт 4, в соответствии с которым военнообязанные, которые до 4 мая состояли на учете как непригодные для службы в мирное время, не подлежат мобилизации до достижения 25 лет. Эта категория может быть мобилизована во время военного положения только по собственному желанию.

Ранее Politeka также писала о том, что повестки для мобилизации выписываются только в ТЦК, но их могут вручать уполномоченные лица, в том числе главы ОСМД.

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