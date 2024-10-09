Правоохранители задержали военного Сергея Гнездилова, который самовольно покинул 56 отдельную мотопехотную бригаду и сделал об этом публичное заявление через соцсети 21 сентября 2024 года.

Об этом информируют Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора .

Согласно информации ОГП, "в рамках расследования, открытого по данному факту, правоохранители обнаружили местонахождение Гнездилова и провели обыск".

Военный задержан в соответствии со ст. 208 УПК РФ. Его действия квалифицируются как дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

По данным ДБР, установлено, что в начале сентября Гнездилов был направлен в госпиталь для медицинского осмотра, однако на самом деле он не проходил обследования и не находился в медицинском учреждении. По истечении срока, установленного ВЛК, военный не вернулся в службу и в течение двух недель скрывался от стражей порядка, меняя место жительства.

После завершения рассмотрения дела и рядовых процессуальных действий следователи ГБР задержали Гнездилова по подозрению в самовольном уходе из части с целью уклонения от военной службы в условиях военного положения.

Предыстория:

21 сентября военный опубликовал в Facebook, что сам оставил часть, чтобы обратить внимание на необходимость установления сроков службы для мобилизованных. Его поступок вызвал неоднозначную реакцию общества, и мнения на этот счет разделились. В 56-й отдельной мотопехотной бригаде было начато служебное расследование, где отмечено, что военный "совершил действия, которые могут быть квалифицированы как уголовное правонарушение". 23 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в СМИ открыла уголовное производство по дезертированию военнослужащих и поручила расследование Бюро.

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