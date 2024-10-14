У грудні 2022 року жінка провела закупівлю електричної енергії для закладів освіти громади за завищеними цінами.

Посадовицю з Гайсинщини затримали за розтрату 340 тисяч гривень з бюджетних коштів.

Про це інформують у пресслужбі Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області.

Жінка, яка працює у відділах освіти, культури і спорту одного з сільських рад Гайсинського району, займалася закупівлею електроенергії для освітніх установ за завищеними цінами.

Тепер їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У пресслужбі Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області повідомили: «Службовій особі відділу освіти, культури і спорту однієї із сільських рад Гайсинського району повідомили про підозру за фактом службової недбалості, тобто неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам».

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2022 року жінка провела закупівлю електричної енергії для закладів освіти громади за завищеними цінами, внаслідок чого було неефективно використано близько 340 тисяч гривень з бюджету.

Зазначеною статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, а також позбавлення права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і штраф від 250 до 750 неоплачених мінімумів доходів громадян.

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