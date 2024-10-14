В декабре 2022 года женщина провела закупку электрической энергии для учебных заведений по завышенным ценам.

Чиновник с Гайсинщины задержали за растрату 340 тысяч гривен из бюджетных средств .

Об этом информируют в пресс-службе Гайсинской окружной прокуратуры Винницкой области.

Женщина, работающая в отделах образования, культуры и спорта одного из сельских советов Гайсинского района, занималась закупкой электроэнергии для образовательных учреждений по завышенным ценам.

Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В пресс-службе Гайсинской окружной прокуратуры Винницкой области сообщили: «Служебному лицу отдела образования, культуры и спорта одному из сельских советов Гайсинского района сообщили о подозрении по факту служебной халатности, т.е. общественным интересам».

Согласно материалам дела, в декабре 2022 года женщина провела закупку электрической энергии для учебных заведений по завышенным ценам, в результате чего было неэффективно использовано около 340 тысяч гривен из бюджета.

Указанной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штраф от 250 до 750 неоплаченных минимумов доходов граждан.

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