Клієнти "ПриватБанку" висловлюють скарги на шахрайські операції з рахунками - одній із постраждалих особисто зателефонували з банку і повідомили про заборгованість, якої не повинно бути.

Про це йдеться у рішенні Корольовського районного суду Житомира.

6 та 7 травня 2023 року невідомі особи оформлили кредит у "ПриватБанку", знявши кошти з кредитної картки жінки на загальну суму 47 300 гривень. Унаслідок цього загальний борг становить 59 059 гривень. Клієнтка "ПриватБанку" стверджує, що не надавала дозволу на ці транзакції та заперечує свою участь у кредитному зобов'язанні.

Вона подала заяву до поліції, і 27 липня 2023 року справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка в особливо великих розмірах).

Суд задовольнив позов жінки, зобов'язавши "ПриватБанк" припинити нарахування відсотків та штрафних санкцій за кредитною карткою на суму 47 300 гривень.

"ПриватБанк" також повинен анулювати кредитну заборгованість у повному обсязі та відновити залишок на картці, який існував станом на 5 травня 2023 року, у розмірі 50 тисяч гривень.

Суд визнав, що "ПриватБанк" не довів, що клієнтка сприяла доступу до свого карткового рахунку через свої дії або бездіяльність, чи надавала інформацію третім особам для ініціювання платіжних операцій. Жінка швидко звернулася до поліції після виявлення незаконних операцій, що підтверджує відсутність її волевиявлення щодо цих транзакцій.

Суд також підкреслив, що навіть коректний ввід даних для зняття коштів не може підтверджувати, що клієнтка "ПриватБанк" розголошувала конфіденційну інформацію.

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