Клиенты "ПриватБанка" высказывают жалобы на мошеннические операции со счетами - одной из пострадавших лично позвонили по телефону из банка и сообщили о задолженности, которой не должно быть.

Об этом идет речь в решении Королевского районного суда Житомира.

6 и 7 мая 2023 года неизвестные оформили кредит в "ПриватБанке", сняв средства с кредитной карты женщины на общую сумму 47 300 гривен. В результате общий долг составляет 59 059 гривен. Клиентка "ПриватБанка" утверждает, что не разрешала эти транзакции и отрицает свое участие в кредитном обязательстве.

Она подала заявление в полицию, и 27 июля 2023 дело внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).

Суд удовлетворил иск женщины, обязав "ПриватБанк" прекратить начисление процентов и штрафных санкций по кредитной карте на сумму 47 300 гривен.

"ПриватБанк" также должен аннулировать кредитную задолженность в полном объеме и восстановить остаток на карте, который существовал на 5 мая 2023 года, в размере 50 тысяч гривен.

Суд признал, что "ПриватБанк" не доказал, что клиентка способствовала доступу к своему карточному счету через свои действия или бездействие или предоставляла информацию третьим лицам для инициирования платежных операций. Женщина быстро обратилась в полицию после обнаружения незаконных операций, что подтверждает отсутствие ее волеизъявления по поводу этих транзакций.

Суд также подчеркнул, что даже корректный ввод данных по снятию средств не может подтверждать, что клиентка "ПриватБанк" разглашала конфиденциальную информацию.

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