Военный обвинил "ПриватБанк" в незаконном взыскании 11 800 гривен с его счета - это произошло, несмотря на сложные обстоятельства, в которых он и его семья оказались из-за войны войны.

Эту информацию сообщает портал Минфин.

Военнослужащий Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины утверждает, что "ПриватБанк" незаконно списал с его счета 11 800 гривен. По его словам, эти средства были предназначены для хирургической операции, а они являются единственным источником дохода для семьи, которая находится в оккупации.

Военный считает, что "ПриватБанк" неправомерно начислил и взыскал проценты, нарушая его права как военнослужащего в условиях военного положения. Он отметил, что эти проценты были завышены, а списание произошло через три года после их начисления.

Он выразил возмущение тем, что при выполнении боевых задач "ПриватБанк" использует свои полномочия для взыскания средств, когда его семья нуждается в финансовой поддержке. Военнослужащий предупредил, что в случае отсутствия реакции со стороны банка обратится в компетентные органы для защиты своих прав.

В "ПриватБанке" объяснили, что списание средств на погашение просроченной задолженности происходит в соответствии с Условиями и Правилами предоставления банковских услуг, доступными на официальном сайте банка. Согласно этим правилам, если клиент не вносит минимальный платеж до 25 числа следующего месяца после возникновения расходов за счет кредитного лимита, банк вправе списывать деньги со всех счетов клиента для погашения задолженности.

Чтобы избежать таких ситуаций, банк рекомендует своевременно выполнять ежемесячные платежи и не допускать просрочки.

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