Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області ухвалив вирок для солдата Віталія У., який відмовився від виконання наказу переїхати до іншої військової частини.

Про це йдеться у вироку, опублікованому у судовому реєстрі у жовтні 2024 року

Віталій скаржився на проблеми зі здоров'ям, але військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його придатним до служби.

Віталій У., уродженець Старокостянтинова, проходить військову службу з березня 2022 року під час мобілізації. У серпні 2023 року він відмовився виконати наказ свого командира та виїхати до іншої частини, посилаючись на незадовільний стан здоров’я. На підставі цього було порушено кримінальну справу за фактом непокори.

Під час розгляду справи солдат визнав свою провину, проте попросив суд врахувати, що у лютому його вже направляли на виконання бойового завдання, але він був повернений назад через проблеми зі спиною та колінами. Віталій стверджував, що відмовився виконати наказ через свій поганий стан здоров'я.

Суддя Інна Сагайдак, яка вивчила всі матеріали справи, зокрема висновок ВЛК, що в липні 2023 року підтвердив придатність солдата до служби, зазначила, що Віталій не зміг довести, що його стан здоров’я є незадовільним. У результаті суд визнав його винним у непокорі та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений.

Останні новини України:

Нагадаємо, зростання цін в Україні пришвидшилось

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, коли доведеться платити військовий збір

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.