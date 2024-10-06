У Харкові суд засудив до шести з половиною років ув'язнення лісника з Куп'янського району, який співпрацював з окупантами під час тимчасової окупації.

Про це повідомляє видання "Думка", з посиланням на представника Територіального управління ДБР у Полтаві Олександра Білка.

Дзержинський районний суд Харкова призначив покарання колішньому майстру лісу державного підприємства "Куп'янське лісове господарство".

Під час окупації селища Борова російськими військами, лісник обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації лісового господарства. Він, серед іншого, відповідав за видачу дозволів на вирубку дерев для потреб мешканців.

Після звільнення території чоловік майже 10 місяців переховувався від українських правоохоронців, однак у липні 2023 року його було виявлено та затримано працівниками ДБР. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності за ч. 1 ст. 5 ст. 111-1 КК України і призначив покарання у формі шести з половиною років позбавлення волі.

Також у засудженого було конфісковане майно, і його позбавили права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Харківська обласна прокуратура.

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