Крім того, він розповсюджував дані про місце проведення мобілізаційних заходів працівниками Миколаївського обласного та районних ТЦК, спонукаючи до силового протистояння.

У Миколаєві судили чоловіка, який закликав громадян ухилятися від мобілізації та надавав інформацію про розташування українських захисників.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної прокуратури в Telegram 26 вересня.

Відомо, що прокуратура затвердила та винесла до суду позовний акт проти 34-річного мешканця міста за перешкоду законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Слідство з’ясувало, що підозрюваний, виконуючи вказівки російських окупантів, через Telegram дискредитував призов на військову службу та закликав людей ухилитися від нього. Крім того, він розповсюджував дані про місце проведення мобілізаційних заходів працівниками Миколаївського обласного та районних ТЦК, спонукаючи до силового протистояння.

Зараз правопорушник знаходиться під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше Politeka також писала про те, що відстрочки від мобілізації будуть актуальними до 9 листопада, поки не вступить у силу новий указ президента про продовження мобілізації. Наприклад, якщо відстрочка була надана 12 серпня, то вона діятиме до 9 листопада.

Речник ОТЦК та СП Полтавської області повідомляє, що для продовження відстрочки військовозобов'язаним необхідно подати заяву на розгляд комісії.

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