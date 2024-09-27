Кроме того, он распространял данные о месте проведения мобилизационных мероприятий работниками Николаевского областного и районных ТЦК, побуждая к силовому противостоянию.

В Николаеве судили мужчину, который призвал граждан уклоняться от мобилизации и предоставлял информацию о расположении украинских защитников.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры в Telegram 26 сентября.

Известно, что прокуратура утвердила и вынесла в суд иск против 34-летнего жителя города за препятствие законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Следствие выяснило, что подозреваемый, следуя указаниям российских оккупантов, через Telegram дискредитировал призыв на военную службу и призвал людей уклониться от него. Кроме того, он распространял данные о месте проведения мобилизационных мероприятий работниками Николаевского областного и районных ТЦК, побуждая к силовому противостоянию.

Сейчас правонарушитель находится под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее Politeka также писала о том, что отсрочки от мобилизации будут актуальны до 9 ноября, пока не вступит в силу новый указ президента о продлении мобилизации. К примеру, если отсрочка была предоставлена ​​12 августа, то она будет действовать до 9 ноября.

Представитель ОТЦК и СП Полтавской области сообщает, что для продления отсрочки военнообязанным необходимо подать заявление на рассмотрение комиссии.

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Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.