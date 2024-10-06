В Харькове суд приговорил к шести с половиной годам тюрьмы лесника из Купянского района, который сотрудничал с оккупантами во время временной оккупации.

Об этом сообщает издание "Мысль", со ссылкой на представителя Территориального управления ДБР в Полтаве Александра Белко.

Дзержинский районный суд Харькова назначил наказание бывшему мастеру леса государственного предприятия "Купьянское лесное хозяйство".

Во время оккупации поселка Боровая русскими войсками лесник занял руководящий пост в оккупационной администрации лесного хозяйства. Он, в частности, отвечал за выдачу разрешений на вырубку деревьев для нужд жителей.

После освобождения территории мужчина почти 10 месяцев скрывался от украинских правоохранителей, однако в июле 2023 года он был обнаружен и задержан работниками ДБР. Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности по ч. 1 ст. 5 ст. 111-1 УК Украины и назначил наказание в форме шести с половиной лет лишения свободы.

Также у осужденного было конфисковано имущество, и он был лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями. Процессуальное руководство по делу осуществляла Харьковская областная прокуратура.

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