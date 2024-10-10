Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области вынес приговор солдату Виталию У., который отказался от выполнения приказа переехать в другую воинскую часть.

Об этом говорится в приговоре , опубликованном в судебном реестре в октябре 2024 года.

Виталий жаловался на проблемы со здоровьем, но военно-врачебная комиссия (ВЛК) сочла его годным к службе.

Виталий У., уроженец Староконстантинова, проходит военную службу с марта 2022 во время мобилизации. В августе 2023 года он отказался выполнить приказ своего командира и уехать в другую часть, ссылаясь на неудовлетворительное состояние здоровья. На основании этого было возбуждено уголовное дело по факту неповиновения.

При рассмотрении дела солдат признал свою вину, однако попросил суд учесть, что в феврале его уже направляли на выполнение боевого задания, но он был возвращен назад из-за проблем со спиной и коленями. Виталий утверждал, что отказался выполнить приказ из-за своего плохого состояния здоровья.

Судья Инна Сагайдак, которая изучила все материалы дела, в частности, вывод ВЛК, который в июле 2023 года подтвердил пригодность солдата к службе, отметила, что Виталий не смог доказать, что его состояние здоровья неудовлетворительное. В результате суд признал его виновным в неповиновении и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор может быть оспорен.

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