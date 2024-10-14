Дослідження показали, що зловмисник протягом шести місяців погрожував жінці розправою, зокрема обіцяючи облити її кислотою або спалити.

На Прикарпатті місцевий "авторитет" протягом шести місяців «вибивав» квартиру та коштовності у місцевої мешканки.

Про це повідомляють у поліції.

Чоловік, погрожуючи насильством і застосовуючи фізичну силу, вимагав у жінки переписати на нього двокімнатну квартиру в центрі Івано-Франківська та земельні ділянки. Правоохоронці затримали злочинця, який тепер може отримати до 12 років позбавлення волі.

44-річний житель Прикарпаття має численні судимості за тяжкі злочини, в тому числі за умисне вбивство. У кримінальному середовищі він відомий під псевдонімом «Абдулла» та колись вважався неофіційним лідером серед ув'язнених.

Дослідження показали, що зловмисник протягом шести місяців погрожував жінці розправою, зокрема обіцяючи облити її кислотою або спалити. Він намагався силою заволодіти її майном, вимагаючи, щоб потерпіла переписала на свою квартиру та земельні ділянки.

Чоловік не обмежувався лише словами. Він застосовував фізичне насильство: викручував жінці руки, душив і наносив удари по голові.

Свої дії зловмисник припинив лише після того, як жінка під тиском погодилася переписати на його житло. Вона також підписала розписку під примусом. Також він заволодів її колекцією цінностей, годинників і автомобілем.

Правоохоронці затримали злочинця біля його будинку в Бурштині, провівши оперативні заходи. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон, розписку, крадені вартості та автомобіль, а також інші докази його злочинної діяльності.

Слідчі висунули підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

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