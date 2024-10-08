Жінка зазначила, що проаналізувавши рахунки з січня 2020 року, вона виявила невідповідність між сумами до сплати та фактично спожитим обсягом теплової енергії.

Мешканка Києва звернулася до суду з вимогою повернути 15 450 гривень, які вона вважає надміру сплаченими за опалення своєї квартири.

Про це йдеться в матеріалах справи, опублікованих в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Жінка стверджує, що нарахування за опалення було проведено непропорційно до опалювальної площі її житла.

Киянка оскаржує дії КП "Київтеплоенерго" щодо нарахувань на централізоване опалення за період із січня 2020 року по лютий 2024 року та хоче повернути сплачені кошти.

Жінка зазначила, що проаналізувавши рахунки з січня 2020 року, вона виявила невідповідність між сумами до сплати та фактично спожитим обсягом теплової енергії. Таким чином, вона вказала, що загальна опалювальна площа будинку становить 13 134,90 кв. м, а вартість одного квадратного метра опальної площі за січень 2024 року повинна складати 26,47 грн, тоді як вона нарахувала 41,65 грн за кв. м. Таким чином, вважає жінка, що переплатила 36,4% від суми.

Висновки суду

У суді з'ясували, що з 1 травня 2018 року КП "Київтеплоенерго" надає послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для квартири позивачки. Станом на 1 лютого 2020 року обслуговувались такі площі:

Опалювальна площа квартири: 7 811,55 кв. м.

Опалювальна площа нежитлових приміщень: 1 131,20 кв. м.

Опалювальна площа місць загального користування: 1 593,00 кв. м.

Згідно з даними КП "Київтеплоенерго", в листопаді 2022 року загальна опальна площа будинку склала 10 535,75 кв. м. Суд встановив, що опалювальна площа квартири зросла з 7 811,55 кв. м до 7 812,05 кв. м. Це пояснили тим, що мешканці будинку надали уточнену інформацію про опалювальну площу їх квартир, коли вони відкривали та переводили нові особові рахунки для нарахування плати за послуги з опалення та гарячого водопостачання.

Суд врахував усі надані дані і відмовив у задоволенні позову. У рішеннях йдеться, що аргументи відповідача підтверджують, що порушення прав споживача не було. Суд вважає, що позов є безпідставним і не підлягає задоволенню.

Останні новини України:

Нагадаємо, зростання цін в Україні пришвидшилось

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, коли доведеться платити військовий збір

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.