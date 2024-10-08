Женщина отметила, что, проанализировав счета с января 2020 года, она обнаружила несоответствие между суммами к уплате и фактически потребленным объемом тепловой энергии.

Жительница Киева обратилась в суд с требованием вернуть 15 450 гривен, которые она считает излишне уплаченными за отопление своей квартиры.

Об этом говорится в материалах дела, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

Женщина утверждает, что начисление за отопление было произведено непропорционально отопительной площади ее жилья.

Киевлянка оспаривает действия КП "Киевтеплоэнерго" по начислениям на централизованное отопление за период с января 2020 по февраль 2024 года и хочет вернуть уплаченные средства.

Женщина отметила, что, проанализировав счета с января 2020 года, она обнаружила несоответствие между суммами к уплате и фактически потребленным объемом тепловой энергии. Таким образом, она указала, что общая отапливаемая площадь дома составляет 13 134,90 кв. м, а стоимость одного квадратного метра опальной площади за январь 2024 года должна составлять 26,47 грн., тогда как она насчитала 41,65 грн. за кв. м. Таким образом, считает женщина, переплатившая 36,4% от суммы.

Выводы суда

В суде выяснили, что с 1 мая 2018 года КП "Киевтеплоэнерго" предоставляет услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды для квартиры истицы. По состоянию на 1 февраля 2020 года обслуживались следующие площади:

Отапливаемая площадь квартиры: 7 811,55 кв. м.

Отапливаемая площадь нежилых помещений: 1 131,20 кв. м.

Отопительная площадь мест общего использования: 1 593,00 кв. м.

Согласно данным КП "Киевтеплоэнерго", в ноябре 2022 года общая площадь дома составила 10 535,75 кв. м. Суд установил, что отапливаемая площадь квартиры выросла с 7 811,55 кв. м до 7812,05 кв. м. Это объяснили тем, что жильцы дома предоставили уточненную информацию об отопительной площади их квартир, когда они открывали и переводили новые лицевые счета для начисления платы за услуги отопления и горячего водоснабжения.

Суд учел все предоставленные данные и отказал в удовлетворении иска. В решениях говорится, что доводы ответчика подтверждают, что нарушения прав потребителя не было. Суд считает, что иск беспочвенен и не подлежит удовлетворению.

Последние новости Украины:

Напомним, рост цен в Украине ускорился

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, когда придется платить военный сбор

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.