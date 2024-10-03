Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся - він заявив, що відчуває сором за свою поведінку.

Житель Івано-Франківської області ухилився від мобілізації, не з'явившись до ТЦК після отримання повістки - він пояснив свою відсутність тим, що доглядав за хворою бабусею.

Про це йдеться у вироку, який Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області.

Працівники поліції та територіального центру комплектування зупинили чоловіка для перевірки документів 1 березня цього року. 6 березня він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Оскільки він не мав підстав для відстрочки і не був заброньований від мобілізації, 9 березня йому потрібно було з'явитися до ТЦК для відправлення до військової частини, але він цього не зробив.

У судових матеріалах зазначено, що порушник живе з мамою та бабусею, яка страждає на цукровий діабет. У день, коли він мав прийти до ТЦК, бабусі стало погано, тому чоловік залишився вдома, щоб їй допомогти. На жаль, стан літньої жінки продовжував погіршуватися, і в листопаді 2023 року її госпіталізували з інсультом. Через необхідність доглядати за родичкою, фігурант так і не з’явився до ТЦК.

Суд визнав фігурант винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України). Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, однак замінили це покарання іспитовим строком на півтора роки.

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