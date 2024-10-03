Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся – он заявил, что испытывает стыд за свое поведение.

Житель Ивано-Франковской области уклонился от мобилизации, не явившись в ТЦК после получения повестки - он объяснил свое отсутствие тем, что ухаживал за больной бабушкой.

Об этом говорится в приговоре Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области.

Сотрудники полиции и территориального центра комплектования остановили мужчину для проверки документов 1 марта этого года. 6 марта он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. Поскольку у него не было оснований для отсрочки и не было забронировано от мобилизации, 9 марта ему нужно было явиться в ТЦК для отправки в воинскую часть, но он этого не сделал.

В судебных материалах указано, что нарушитель живет с мамой и бабушкой, страдающей сахарным диабетом. В день, когда он должен был прийти в ТЦК, бабушке стало плохо, поэтому мужчина остался дома, чтобы ей помочь. К сожалению, состояние пожилой женщины продолжало ухудшаться, и в ноябре 2023 ее госпитализировали с инсультом. Из-за необходимости ухаживать за родственницей, фигурант так и не явился в ТЦК.

Суд признал фигурант виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины). Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, однако заменили это наказание испытательным сроком на полтора года.

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