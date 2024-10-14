Исследования показали, что злоумышленник в течение шести месяцев угрожал женщине расправой, в частности, обещая облить ее кислотой или сжечь.

На Прикарпатье местный авторитет в течение шести месяцев «выбивал» квартиру и драгоценности у местной жительницы.

Об этом сообщают в полиции.

Мужчина, угрожая насилием и применяя физическую силу, потребовал у женщины переписать на него двухкомнатную квартиру в центре Ивано-Франковска и земельные участки. Правоохранители задержали преступника, который теперь может получить до 12 лет лишения свободы.

44-летний житель Прикарпатья имеет многочисленные судимости за тяжкие преступления, в том числе за умышленное убийство. В криминальной среде он известен под псевдонимом Абдулла и когда-то считался неофициальным лидером среди заключенных.

Исследования показали, что злоумышленник в течение шести месяцев угрожал женщине расправой, в частности, обещая облить ее кислотой или сжечь. Он пытался завладеть ее имуществом, требуя, чтобы потерпевшая переписала на свою квартиру и земельные участки.

Мужчина не ограничивался только словами. Он применял физическое насилие: выкручивал женщине руки, душил и наносил удары по голове.

Свои действия злоумышленник прекратил только после того, как женщина под давлением согласилась переписать его жилье. Она также подписала расписку по принуждению. Также он овладел ее коллекцией ценностей, часов и автомобилем.

Правоохранители задержали преступника у его дома в Янтаре, проведя оперативные мероприятия. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, расписку, угнанные стоимости и автомобиль, а также другие доказательства его преступной деятельности.

Следователи выдвинули подозрение по ч. 4 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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