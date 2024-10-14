Ціна «послуг» становила від 15 до 20 тисяч доларів США за одного клієнта.

Служба безпеки України та Національна поліція викрили у Рівному злочинне угруповання, до складу якого входило 29 осіб, які незаконно «заробили» на ухилянтах від мобілізації.

Про це інформує СБУ та Нацполіція.

За інформацією, отриманою під час слідства, організатором схеми стала керівниця місцевого агентства нерухомості, разом із двома її асистентами. До злочинної діяльності залучено 26 медичних працівників, серед яких є представники медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

Зловмисники за гроші допомогли ухилянтам уникнути призову, використовуючи підроблені документи, які свідчили про наявність серйозних захворювань серця або нервової системи.

Ціна «послуг» становила від 15 до 20 тисяч доларів США за одного клієнта.

Для реалізації схеми злочинці повністю фальсифікували медичні історії хвороби, зокрема щодо стаціонарного лікування. На цих підставах фальшивих документів представники медичних комісій склали висновки про непридатність ухилянтів до військової служби.

Для залучення нових клієнтів організатори використовували зв’язки агентства нерухомості, а отримані гроші ділили між усіма учасниками схеми.

У результаті оперативних заходів правоохоронці затримали трьох організаторів під час передачі 16 700 доларів США від нового замовника.

Під час обшуків у них було знайдено понад 14 мільйонів гривень, ймовірно отриманих незаконним шляхом, а також підроблені медичні висновки, чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності.

Затриманим вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Розслідування триває, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних до корупційних діянь, у тому числі ухилянтів, які скористалися цими «послугами».

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