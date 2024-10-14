Цена «услуг» составляла от 15 до 20 тысяч долларов США за одного клиента.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили в Ровно преступную группировку, в состав которой входило 29 человек, незаконно «заработавших» на уклонистах от мобилизации .

Об этом сообщает СБУ и Нацполиция .

По информации, полученной в ходе следствия, организатором схемы стала руководительница местного агентства недвижимости вместе с двумя ее ассистентами. К преступной деятельности привлечены 26 медицинских работников, среди которых есть представители медико-социальных экспертных комиссий областного центра.

Злоумышленники за деньги помогли уклонистам избежать призыва, используя поддельные документы, свидетельствовавшие о наличии серьезных заболеваний сердца или нервной системы.

Цена «услуг» составляла от 15 до 20 тысяч долларов США за одного клиента.

Для реализации схемы преступники полностью фальсифицировали медицинские истории болезни, в частности, по стационарному лечению. На этих основаниях фальшивых документов представители медицинских комиссий составили выводы о непригодности уклонистов к военной службе.

Для привлечения новых клиентов организаторы использовали связи агентства недвижимости, а полученные деньги делили между всеми участниками схемы.

В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали троих организаторов при передаче 16 700 долларов США от нового заказчика.

В ходе обысков в них было найдено более 14 миллионов гривен, вероятно полученных незаконным путем, а также поддельные медицинские заключения, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику с поличным.

Задержанным уже доложено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Они находятся под стражей, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к коррупционным действиям, в том числе уклонистов, воспользовавшихся этими «услугами».

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