Це дозволить скористатися широкою мережею відділень для більш оперативної виплати пенсій, особливо в сільських районах.

Народні депутати розробили законопроєкт, який дозволить виплачувати пенсії через платіжну систему "Нова пошта", що забезпечить швидший доступ до грошей.

Про це заявив народний депутат Тарас Тарасенко в ефірі програми "Ранок.LIVE" 8 жовтня.

Виплати пенсій через "Нову пошту"

За словами Тарасенка, "Нова пошта" може стати суб'єктом пенсійних виплат. Нардеп зазначив, що відповідний законопроєкт вже існує.

Документ передбачає, що "Нова пошта" зможе використовувати свою платіжну систему NovaPay для виплат пенсій, конкуруючи з державними установами, такими як "Укрпошта" та "Ощадбанк".

Тарасенко підкреслив, що це дозволить скористатися широкою мережею відділень для більш оперативної виплати пенсій, особливо в сільських районах.

"Нова пошта" має значну мережу відділень, що зробить процес виплати зручнішим і швидшим у порівнянні з "Укрпоштою", — додав нардеп.

Раніше Politeka також писала про те, що пенсіонерів зростуть виплати у жовтні: отримати можна до 600 грн. Важливо пам'ятати, що вікова надбавка надається лише за умови, що загальна щомісячна пенсійна виплата особи не перевищує 10 340,35 грн.

Пенсіонери в Україні мають можливість отримати підвищення своєї пенсії за допомогою спеціальних надбавок.