Это позволит воспользоваться широкой сетью отделений для более оперативной выплаты пенсий, особенно в сельских районах.

Народные депутаты разработали законопроект, который позволит выплачивать пенсии через платежную систему "Новая почта", что обеспечит более быстрый доступ к деньгам.

Об этом заявил народный депутат Тарас Тарасенко в эфире программы "Утро.LIVE" 8 октября.

Выплаты пенсий через "Новую почту"

По словам Тарасенко, "Новая почта" может стать субъектом пенсионных выплат. Нардеп отметил, что соответствующий законопроект уже существует.

Документ предусматривает, что "Новая почта" сможет использовать свою платежную систему NovaPay для выплат пенсий, конкурируя с государственными учреждениями, такими как "Укрпочта" и "Ощадбанк".

Тарасенко подчеркнул, что это позволит воспользоваться широкой сетью отделений для более оперативной выплаты пенсий, особенно в сельских районах.

"Новая почта" имеет значительную сеть отделений, что сделает процесс выплаты более удобным и быстрым по сравнению с "Укрпочтой", - добавил нардеп.

Ранее Politeka также писала о том, что пенсионеров увеличатся выплаты в октябре: получить можно до 600 грн. Важно помнить, что возрастная надбавка предоставляется только при условии, что общая ежемесячная пенсионная выплата не превышает 10 340,35 грн.

Пенсионеры в Украине могут получить повышение своей пенсии с помощью специальных надбавок.