Важливо пам'ятати, що вікова надбавка надається лише за умови, що загальна щомісячна пенсійна виплата особи не перевищує 10 340,35 грн.

Пенсіонери в Україні мають можливість отримати підвищення своєї пенсії за допомогою спеціальних надбавок.

Про це інформують на сторінці Пенсійного фонду.

Деякі з надбавок нараховуються автоматично, тоді як для інших потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) та подати відповідні документи.

Хто може отримати вікову надбавку:

Вона призначена для пенсіонерів, які досягли 70-річного віку та отримують пенсію за віком. Розмір надбавки залежить від віку:

Для осіб віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень.

Для пенсіонерів віком від 75 до 79 років включно – 456 гривень.

Для громадян, яким виповнилося 80 років, – 570 гривень.

Важливо пам'ятати, що вікова надбавка надається лише за умови, що загальна щомісячна пенсійна виплата особи не перевищує 10 340,35 грн.

Спеціальна надбавка до пенсії

За інформацією Мінсоцполітики, пенсіонери, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій, можуть отримати спеціальну надбавку в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. Для цього потрібно відповідати наступним умовам:

особа не отримувала міжнародну допомогу чи виплати переселенцям з 1 березня 2023 року;

розмір пенсії менше 3 250 гривень.

Ця надбавка нараховується автоматично та додається до основного розміру пенсії. Її розмір визначається як різниця між 3 250 гривнями та фактичним розміром пенсії особи.

Слід зазначити, що надання цієї доплати регулюється даними з реєстрів, що гарантує своєчасне та коректне нарахування допомоги.

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