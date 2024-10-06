До кінця року не плануються нові перерахунки та індексації пенсій, однак, виплати деяким пенсіонерам все ж збільшиться за рахунок додаткових надбавок.

Про це інформує Пенсійний фонд України.

Хто отримає надбавку до пенсії у жовтні

Частина пенсіонерів у жовтні отримає надбавку за віком. Пенсійний фонд України повідомляє, що для цього необхідно відповідати певним критеріям.

Умови для отримання надбавки:

бути старше 70 років;

отримувати пенсію за віком;

мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Загальна плата включає основну пенсію та всі надбавки й доплати.

Розмір надбавки залежить від вікової категорії пенсіонерів:

Для тих, хто у віці від 70 до 74 років, надбавка становить 300 гривень; для пенсіонерів від 75 до 79 років – 456 гривень; для осіб від 80 років – 570 гривень. Надбавка нараховується автоматично та додається до основної пенсії.

Зверніть увагу, надбавка нараховується після Дня народження пенсіонера, тому виплати можуть бути неповними або початися не з початку місяця.

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