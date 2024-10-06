Общая плата включает в себя основную пенсию и все надбавки и доплаты.

До конца года не планируются новые перерасчеты и индексации пенсий , однако выплаты некоторым пенсионерам все же увеличится за счет дополнительных надбавок.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кто получит прибавку к пенсии в октябре

Часть пенсионеров в октябре получит прибавку по возрасту. Пенсионный фонд Украины сообщает, что для этого необходимо отвечать определенным критериям.

Условия получения надбавки:

быть старше 70 лет;

получать пенсию по возрасту;

иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 грн.

Общая плата включает в себя основную пенсию и все надбавки и доплаты.

Размер надбавки зависит от возрастной категории пенсионеров:

Для тех, кто в возрасте от 70 до 74 лет, прибавка составляет 300 гривен; для пенсионеров от 75 до 79 лет – 456 гривен; для лиц от 80 лет – 570 гривен. Прибавка начисляется автоматически и добавляется к основной пенсии.

Обратите внимание, что надбавка начисляется после Дня рождения пенсионера, поэтому выплаты могут быть неполными или начаться не с начала месяца.

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