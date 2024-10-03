Верховна Рада планує розглянути пропозицію Кабінету міністрів про зняття пільги, яка діяла з 2022 року.

Верховна Рада планує розглянути пропозицію Кабінету міністрів про відновлення обов'язкової сплати Єдиного соціального внеску, що позбавить пільг одну категорію українців.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") в інтерв'ю виданню "Українські новини".

Верховна Рада має намір розглянути пропозицію Кабінету Міністрів щодо відновлення обов'язкової сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб-підприємців у 2025 році. Ця ініціатива має на меті забезпечити стабільне джерело надходжень до бюджету.

Нагадуємо, що обов'язкова сплата ЄСВ для фізичних осіб-підприємців була скасована в березні 2022 року через початок повномасштабної агресії росії.

"Це була певна підтримка для ФОПів, частина, що залишилася з пакета березня 2022 року. Сьогодні КМУ пропонує зупинити пільгу. Будемо обговорювати", — зазначив Гетманцев.

Народний депутат підтримує ініціативу Кабінету Міністрів, оскільки більшість інших скасованих податків вже відновлено. Хоча податковий комітет ще не досяг єдиної думки з цього питання, тривале призупинення сплати внеску робить його повернення все більш ймовірним.

"Є логіка, щоб повернути ЄСВ, тому що минуло вже досить багато часу в контексті відновлення всіх податків, які були раніше, до повномасштабної війни. Ми не сформулювали ще єдину позицію навіть у нашому комітеті щодо ЄСВ, але є необхідність фіскальної консолідації і це незаперечний ресурс. Минуло два з половиною роки дії пільги, і сьогодні є аргументи щодо повернення " — наголосив Гетманцев.

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