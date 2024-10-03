Верховная Рада планирует рассмотреть предложение Кабинета министров о возобновлении обязательной уплаты Единого социального взноса, что лишит льгот одну категорию украинцев.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в интервью изданию "Українські новини".

Верховная Рада намерена рассмотреть предложение Кабинета Министров по возобновлению обязательной уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц-предпринимателей в 2025 году. Целью этой инициативы является обеспечение стабильного источника поступлений в бюджет.

Напоминаем, что обязательная уплата ЕСВ для физических лиц-предпринимателей была упразднена в марте 2022 года из-за начала полномасштабной агрессии России.

"Это была определенная поддержка для ФЛП, часть, оставшаяся из пакета марта 2022 года. Сегодня КМУ предлагает остановить льготу. Будем обсуждать", - отметил Гетманцев.

Народный депутат поддерживает инициативу Кабинета Министров, поскольку большинство других отмененных налогов уже возобновлено. Хотя налоговый комитет еще не достиг единого мнения по этому вопросу, длительное приостановление уплаты взноса делает его возвращение все более вероятным.

"Есть логика, чтобы вернуть ЕСВ, потому что прошло уже достаточно много времени в контексте восстановления всех налогов, которые были раньше, до полномасштабной войны. Мы не сформулировали еще единую позицию даже в нашем комитете по ЕСВ, но есть необходимость фискальной консолидации и это неоспоримо ресурс. Прошло два с половиной года действия льготы, и сегодня есть аргументы по возвращению » - подчеркнул Гетманцев.

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