Важно помнить, что возрастная надбавка предоставляется только при условии, что общая ежемесячная пенсионная выплата не превышает 10 340,35 грн.

Пенсионеры в Украине имеют возможность получить повышение своей пенсии с помощью специальных надбавок .

Об этом информируют на странице Пенсионного фонда.

Некоторые из надбавок начисляются автоматически, тогда как для других необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и подать соответствующие документы.

Кто может получить возрастную надбавку:

Она предназначена для пенсионеров, достигших 70-летнего возраста и получающих пенсию по возрасту. Размер надбавки зависит от возраста:

Для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен.

Для пенсионеров от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен.

Для граждан, которым исполнилось 80 лет – 570 гривен.

Важно помнить, что возрастная надбавка предоставляется только при условии, что общая ежемесячная пенсионная выплата не превышает 10 340,35 грн.

Специальная прибавка к пенсии

По информации Минсоцполитики, проживающие в зонах активных или потенциальных боевых действий пенсионеры могут получить специальную надбавку в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Для этого нужно соответствовать следующим условиям:

лицо не получало международную помощь или выплаты переселенцам с 1 марта 2023;

размер пенсии менее 3250 гривен.

Эта надбавка начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсии. Ее размер определяется как разница между 3250 гривнами и фактическим размером пенсии лица.

Следует отметить, что предоставление этой доплаты регулируется данными из реестров, что гарантирует своевременное и корректное начисление пособия.

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