Пенсионеры в Украине имеют возможность получить повышение своей пенсии с помощью специальных надбавок .
Об этом информируют на странице Пенсионного фонда.
Некоторые из надбавок начисляются автоматически, тогда как для других необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и подать соответствующие документы.
Кто может получить возрастную надбавку:
Она предназначена для пенсионеров, достигших 70-летнего возраста и получающих пенсию по возрасту. Размер надбавки зависит от возраста:
- Для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен.
- Для пенсионеров от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен.
- Для граждан, которым исполнилось 80 лет – 570 гривен.
Важно помнить, что возрастная надбавка предоставляется только при условии, что общая ежемесячная пенсионная выплата не превышает 10 340,35 грн.
Специальная прибавка к пенсии
По информации Минсоцполитики, проживающие в зонах активных или потенциальных боевых действий пенсионеры могут получить специальную надбавку в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Для этого нужно соответствовать следующим условиям:
- лицо не получало международную помощь или выплаты переселенцам с 1 марта 2023;
- размер пенсии менее 3250 гривен.
Эта надбавка начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсии. Ее размер определяется как разница между 3250 гривнами и фактическим размером пенсии лица.
Следует отметить, что предоставление этой доплаты регулируется данными из реестров, что гарантирует своевременное и корректное начисление пособия.
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