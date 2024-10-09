Діденко підкреслила, що таке тепло для жовтня є рідкістю, тож українцям варто скористатися нагодою та провести більше часу на свіжому повітрі.

9 жовтня, в Україні очікується сонячна та комфортна погода, ідеальна для прогулянок, а у деяких регіонах температура повітря підніметься до +25°С.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Синоптик зазначила, що сонячне тепло охопить всю територію країни.

Температура повітря коливатиметься в межах +18…+23 °C, а на півдні в деяких місцях може досягати +25 °C.

Найнижчі температури спостерігатимуться на Сумщині та Харківщині, де стовпчики термометрів покажуть +17…+19 °C.

Діденко підкреслила, що таке тепло для жовтня є рідкістю, тож українцям варто скористатися нагодою та провести більше часу на свіжому повітрі.

У Києві також прогнозують теплу погоду з температурою близько +20 °C вдень та яскравим сонцем.

Проте вже на вихідних варто готуватися до різкого похолодання.

Раніше Politeka також писала про те, що графіки відключення електроенергії введуть, названо ймовірну дату. Якщо не буде атак, то з тим, що наразі працює в системі, ми зможемо протриматися без обмежень та відключень світла довше.

Експерт також підкреслив, що енергосистема перебуває в досить складному стані. Хоча наразі забезпечується необхідне споживання, резервів міцності та запасу потужності не вистачає.

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