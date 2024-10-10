На відео чоловік охарактеризував алею пам’яті як "культ смерті", потім почав грубо звертатися до "патріотів" та "бандерівців".

У Києві затримали 45-річного уродженця Харкова, який на алеї пам’яті полеглих захисників на Майдані Незалежності зневажливо висловлювався про воїнів, які віддали свої життя за Україну, та фіксував це на відео.

Про це повідомили у поліції.

Він також робив інші антиукраїнські заяви, використовуючи ненормативну лексику.

Поліція звернула увагу на це відео і розпочала пошуки "героя", якого пізніше затримали. Виявилося, що затриманим є 45-річний харків’янин, який останнім часом проживав у столиці. У одному з відео він назвав своє прізвище — Віценко. Проти нього розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України — за виправдовування або визнання правомірною збройної агресії Росії проти України. Максимальне покарання за цією статтею може становити до п’яти років позбавлення волі.

На відео чоловік охарактеризував алею пам’яті як "культ смерті", потім почав грубо звертатися до "патріотів" та "бандерівців", запитуючи: "Чого ви сидите в чатах, ось сюди лягайте". Він також вступив у суперечку з невідомим співрозмовником, висловлюючи образи на адресу України.

Пізніше він опублікував відео з вибаченнями, в якому скаржився на нібито "погрози". У ньому він "попросив пробачення" у всіх, кого міг образити своїми "різкими висловлюваннями", запевняючи, що "нікого особисто не хотів образити". Чоловік намагався виправдати свої дії, посилаючись на свою "благородну діяльність", пов’язану з навчанням дітей та концертами у дитбудинках. В кінці відео він ще раз озвучив своє прізвище — Віценко. Відомо, що це, ймовірно, Денис Віценко — музикант, гітарист, автор інструментальної музики та репетитор, як він зазначає на своїй Facebook-сторінці.

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