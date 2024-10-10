На видео мужчина охарактеризовал аллею памяти как "культ смерти", затем начал грубо обращаться к "патриотам" и "бандеровцам".

В Киеве задержали 45-летнего уроженца Харькова, который на аллее памяти павших защитников на Майдане Незалежности пренебрежительно высказывался о воинах, отдавших свою жизнь за Украину, и фиксировал это на видео.

Об этом сообщили в полиции .

Он также делал другие антиукраинские заявления, используя ненормативную лексику.

Полиция обратила внимание на это видео и приступила к поискам "героя", которого позже задержали. Оказалось, что задержан 45-летний харьковчанин, который в последнее время проживал в столице. В одном из видео он назвал свою фамилию - Виценко. Против него возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины - за оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины. Максимальное наказание по этой статье может составлять до пяти лет лишения свободы.

На видео мужчина охарактеризовал аллею памяти как "культ смерти", затем начал грубо обращаться к "патриотам" и "бандеровцам", спрашивая: "Чего вы сидите в чатах, вот сюда ложитесь". Он также вступил в спор с неизвестным собеседником, выражая оскорбления в адрес Украины.

Позже он опубликовал видео с извинениями, в котором жаловался на якобы "угрозы". В нем он "извинился" у всех, кого мог оскорбить своими "резкими высказываниями", уверяя, что "никого лично не хотел обидеть". Мужчина пытался оправдать свои действия, ссылаясь на свою "благородную деятельность", связанную с обучением детей и концертами в детдомах. В конце видео он еще раз озвучил свою фамилию – Виценко. Известно, что это, по всей вероятности, Денис Виценко — музыкант, гитарист, автор инструментальной музыки и репетитор, как он отмечает на своей Facebook-странице.

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